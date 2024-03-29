Прогноз Генича на матч «Динамо» - «Ростов»

Известный комментатор Константин Генич поделился мыслями касательно матча 22-го тура Премьер-лиги, в котором московское «Динамо» примет «Ростов».
«Динамо» по весенним матчам лучшая команда по количеству созданных моментов. Оборона «Ростова» не так надежна, как может многим показаться. Мой прогноз - тотал «Динамо» больше 1,5 мяча», - цитирует Генича «РБ Спорт».
Матч «Динамо» и «Ростова» состоится сегодня, 29 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.
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