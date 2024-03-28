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Первак считает, что Карпин вернулся бы в «Спартак»

28 Марта 2024 • 13:03 Комментировать

Юрий Первак, экс-гендиректор московского «Спартака», считает, что Валерий Карпин согласился бы вернуться в «народную команду».

«Карпин добился на данный момент наилучших успехов и прогресса. Я думаю, он выбрал бы «Спартак». Но я в его голове не копался», - передает слова Первака «Спорт день за днём».

Стоит отметить, что 55-летний специалист совмещает работу в сборной России и «Ростове». Его контракт с национальной командой истекает грядущим летом.

«Спартак» в данный момент возглавляет испанский тренер Гильермо Абаскаль. Под его руководством команда занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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