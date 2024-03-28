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Гацкан высказал мнение о матче «Динамо» - «Ростов»

28 Марта 2024 • 11:58 Комментировать

Экс-игрок «Ростова» Александр Гацкан поделился мыслями касательно предстоящего поединка между московским «Динамо» и командой Валерия Карпина в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Нужно ожидать хорошую и равную игру. Начало после возобновления получилось позитивным для «Динамо» и «Ростова». У всех достаточно хороший результат. Отдавать кому-то преимущество нельзя», - приводит слова Александра «Чемпионат».

Поединок «Динамо» и «Ростова» пройдет на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 29 марта. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают третье место, а гости – десятое.

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