Гацкан высказал мнение о матче «Динамо» - «Ростов»

Экс-игрок «Ростова» Александр Гацкан поделился мыслями касательно предстоящего поединка между московским «Динамо» и командой Валерия Карпина в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Нужно ожидать хорошую и равную игру. Начало после возобновления получилось позитивным для «Динамо» и «Ростова». У всех достаточно хороший результат. Отдавать кому-то преимущество нельзя», - приводит слова Александра «Чемпионат».

Поединок «Динамо» и «Ростова» пройдет на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 29 марта. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают третье место, а гости – десятое.