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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гусев ответил, способно ли «Динамо» побороться за чемпионство

28 Марта 2024 • 09:49 Комментировать

Член тренерского штаба московского «Динамо» Ролан Гусев в разговоре с журналистами поделился мнением о шансах команды побороться за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

«Динамо» готово конкурировать за золото? Думаю, что мы на это способны. И мне самому хочется побеждать. Важно не серебро, не бронза, а только золото», - передает слова Ролана Sport24.

После 20 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на два очка. В следующем матче чемпионата «бело-голубые» на своем поле примут «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Ролан Гусев
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