Денис Попов: «Марио Фернандес уже на пути к завершению карьеры»

Денис Попов, бывший форвард московского ЦСКА отреагировал на недавнюю травму экс-игрока сборной России Марио Фернандеса, который в свои 33 года выступает за питерский «Зенит». Марио травмировался в товарищеском матче питерцев против сербской «Црвены Звезды».

«Травма отчасти закономерна, игрок уже на финишной прямой своей карьеры. И возраст, высокая интенсивность на протяжении многих лет — всё это не может не сказываться. Сейчас Фернандес очень подвержен травмам, восстановление идёт дольше», - говорит попов «Спорт уик-энду».

В этом сезоне в активе Фернандеса 18 сыгранных матчей за «Зенит» во всех турнирах, знаменитый бразилец уже не впервые страдает от травм.