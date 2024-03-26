Карпин останется в сборной России – назван срок нового контракта

В ближайшее время Российский футбольный союз вступит в переговоры с Валерием Карпиным, работающим со сборной России. Ожидается, что специалист подпишет с РФС новый контракт, который будет рассчитан ещё на два года. Карпин хочет продолжать работу с национальной командой, о чём на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Валерия Карпина с РФС рассчитан до августа текущего календарного года. Специалист работает со сборной с лета 2021 года.

Отметим, что Карпин совмещает две должности – также он возглавляет «Ростов».

Добавим, что уже больше двух лет сборная России может проводить только товарищеские матчи из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.