Гладилин включил «Ливерпуль» в список идеальных клубов для Черчесова

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин пошутил, когда отвечал на вопрос об идеальных клубах для тренера Станислава Черчесова. Как известно, российский специалист находится без работы с прошлого лета после ухода из «Ференцвароша».

«Где Черчесову было бы идеально продолжить свою тренерскую карьеру? Это «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона», - сказал Гладилин «РБ Спорт» со смехом.

Гладилин добавил, что работа тренеров зависит от предложений, которые он получает. По мнению Гладилина, Черчесов готов к серьёзной работе.

Ранее слухи связывали Станислава Черчесова с возвращением на должность главного тренера «Спартака».