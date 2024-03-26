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«Зенит» просил Месси у «Барселоны» - воспоминания экс-директора клуба

26 Марта 2024 • 15:10 Комментировать

Максим Митрофанов, который в своё время занимал должность генерального директора «Зенита», вспомнил историю о том, как «Барселона» хотела подписать Андрея Аршавина.

По словам Митрофанова, «Зенит» в ответ на предложение по Андрею Аршавину попросил у «Барселоны» Лионеля Месси, чтобы подчеркнуть свою уверенную позицию в переговорах.

«Они давали нам 15 миллионов евро. Мы оценивали Аршавина дороже. Мы попросили Месси взамен для того, чтобы им доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с «Барселоной», - цитирует Митрофанова «Чемпионат».

Митрофанов отметил, что позиция «Барселоны» по ценнику была жёсткой – больше 15 миллионов каталонцы платить не планировали. По словам Митрофанова, «сине-гранатовые» сообщали, что за 17 миллионов могут подписать игрока более высокого уровня, чем Аршавин.

В то же время Митрофанов сказал, что Аршавин очень хотел перейти в «Барселону» и даже просил «Зенит» отпустить его. По мнению экс-директора клуба, у Аршавина наверняка осталось сожаление. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Барселона Андрей Аршавин Лионель Месси Максим Митрофанов ещё теги
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