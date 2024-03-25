Агент: «Жорже не говорил «Спартаку» «нет»

Португальский специалист Артур Жорже не дал окончательного ответа московскому «Спартаку». Об этом рассказал футбольный агент Угу Кажуда.
«Артур не говорил «Спартаку» «нет». То, о чем он рассказывал, произошло в январе, не сейчас. Когда «Спартак» связывался с нами два месяца назад, в тот момент уход из «Браги» был невозможен», - передает слова агента «РБ Спорт».
В настоящий момент 52-летний специалист занимает пост главного тренера «Браги».
Главным тренером «Спартака» является испанец Гильермо Абаскаль. Под его руководством «красно-белые» идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.
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