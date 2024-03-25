Агент: «Жорже не говорил «Спартаку» «нет»

«Артур не говорил «Спартаку» «нет». То, о чем он рассказывал, произошло в январе, не сейчас. Когда «Спартак» связывался с нами два месяца назад, в тот момент уход из «Браги» был невозможен», - передает слова агента «РБ Спорт».