Карпин рассказал, что случилось с Андреем Мостовым

Валерий Карпин, главный тренер национальной сборной России рассказал, что случилось с Андреем Мостовым. Вингер «Зенита» пропустил предматчевую тренировку на «ВТБ Арене», что прошла в среду, 20 марта.

«Мостовой не участвовал в тренировке? Он повредил голеностоп. Уехал в расположение клуба», - рассказал Карпин на предматчевой пресс-конференции.

После Валерий Георгиевич добавил, что заменять травмированного игрока в сборной не будут, в команде так и останутся 27 футболистов.

В четверг, 21 марта россиянам предстоит сыграть с командой Сербии, а 25 марта в понедельник – с командой Парагвая.