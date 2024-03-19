Агент подтвердил, что ЦСКА контактировал с игроком «Фламенго»

Футбольный агент Тиаго Калисто, представляющий интересы вингера «Ремо Старс» Олуваолы Огунданы, высказался о возможном трансфере своего клиента в чемпионат России. В настоящий момент игрок выступает за «Фламенго».
«ЦСКА контактировал с нами, но не делал предложения «Фламенго». За ту сумму, которую российский клуб озвучил, сделка невозможна. Есть ли у Шолы желание попробовать себя в РПЛ? Многое зависит от проекта», - передает слова агента Sport24.
Ранее сообщалось, что «армейцы» готовы заплатить за игрока 650 тысяч евро.
По итогам 20 туров чемпионата России ЦСКА с 32 очками занимает четвертое место в таблице.
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