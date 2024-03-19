Фомин оценил шансы «Динамо» стать чемпионом РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался относительно шансов «бело-голубых» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«За один-два матча всё может поменяться. При удачном стечении обстоятельств мы можем побороться, при неудачном - опуститься вниз, потому что плотность очень большая», - высказался футболист в эфире программы «Футбол России».
По итогам 20 туров Российской премьер-лиги московский клуб набрал 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на два очка.
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