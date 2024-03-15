Акинфеев высказался о своём будущем в ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своём будущем в составе столичного клуба.

Напомним, что контракт вратаря рассчитан до конца нынешнего сезона.

Акинфеев отметил, что не переживает из-за окончания соглашения, так как он уже договорился с Романом Бабаевым обсудить его позже, и на данный момент у него нет никаких мыслей по этому поводу.

«Есть ли желание продолжать играть? Есть — до мая вот будем играть. А дальше посмотрим. Придёт время — узнаете всё», — приводит слова Акинфеева «Чемпионат».

Напомним, что 37-летний футболист является воспитанником столичного клуба, за который он провел всю профессиональную карьеру.