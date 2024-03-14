Мостовой хочет в Европу

Хавбек национальной сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о желании попробовать свои силы в европейском футболе.

«Правда, что хочу уехать во Францию? Я всегда говорил, что хочу поиграть в Европе», - приводятся слова полузащитника на страницах «РБ Спорта».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Мостовой провел 13 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Срок действующего контракта между игроком и «Зенитом» истекает летом 2027 года. Трансферная стоимость Андрея оценивается в 3,5 миллиона евро.