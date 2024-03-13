У Файзуллаева спросили о непопадании в основу ЦСКА

Атакующий полузащитник Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос, связано ли его участие в Кубке Азии с тем, что он не проходит в основной состав ЦСКА.

«Не знаю. Вопрос к тренеру», - цитирует Файзуллаева Sport24.

Файзуллаев отметил, что Владимир Федотов не называл ему причины непопадания в стартовый состав. При этом футболист указал на то, что физически он чувствует себя в порядке.

Напомним, что во вторник вечером ЦСКА на своём поле обыграл «Ростов» со счётом 2:0. Московская команда благодаря этому результату пробилась в полуфинал пути РПЛ Кубка России.

ЦСКА после двадцати туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.