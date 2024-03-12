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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорян: «Динамо» врывается в чемпионскую гонку РПЛ

12 Марта 2024 • 19:04 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
30.03 16:00

Российский тренер Александр Григорян ответил на вопрос о чемпионских амбициях «Динамо» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Врывается ли «Динамо» в чемпионскую гонку? Да. Сегодняшнее «Динамо» с таким тренером вполне обоснованно находится в чемпионской гонке», — приводит слова Григоряна Metaratings.

Эксперт отметил, что Марцел Личка и селекция «Динамо» собрали хороший состав, который приблизился по уровню к «Зениту».

На данный момент подопечные Лички находятся на третьей позиции в чемпионате России, имея в своей копилке 38 очков. Отставание «бело-голубых» от «Зенита», который лидирует в РПЛ, составляет два балла.

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