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Личка назвал «Спартак» самым принципиальным соперником «Динамо»

12 Марта 2024 • 14:25 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
30.03 16:00

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка назвал самого принципиального соперника «бело-голубых».

Знаю, что самое принципиальное дерби со «Спартаком», это старейшее дерби. Для болельщиков самый принципиальный соперник — это «Спартак», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Также чешский специалист отметил, что матчи с такими сильными соперниками помогают его команде расти.  

После 20 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, опережая шестой «Спартак» на семь очков. Последняя очная встреча этих команд, проходившая в Кубке России, завершилась победой «бело-голубых» со счётом 3:0.

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