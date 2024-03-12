Личка назвал «Спартак» самым принципиальным соперником «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка назвал самого принципиального соперника «бело-голубых».

Знаю, что самое принципиальное дерби со «Спартаком», это старейшее дерби. Для болельщиков самый принципиальный соперник — это «Спартак», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Также чешский специалист отметил, что матчи с такими сильными соперниками помогают его команде расти.

После 20 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, опережая шестой «Спартак» на семь очков. Последняя очная встреча этих команд, проходившая в Кубке России, завершилась победой «бело-голубых» со счётом 3:0.