Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой мог оказаться во французском чемпионате.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», заинтересованность в трансфере российского футболиста проявлял «Гавр», однако сделка не состоялась. Отметим, что за этот французский клуб уже выступает россиянин – полузащитник Далер Кузяев.

Ранее в прессе появилась новость об интересе к Мостовому со стороны «Тулузы».

В нынешнем сезоне Российский премьер-лиги 26-летний хавбек провел 12 матчей и забил два гола. Контракт Андрея с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.