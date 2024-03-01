Пресс-служба РПЛ официально подтвердила, что матч московского «Спартака» и воронежского «Факела» в рамках 20 тура лиги пройдёт в «Лужниках».

«Матч 20 тура между ФК «Спартак-Москва» и АФК «Факел» состоится 10 марта в 19:00 мск на стадионе «Лужники» в Москве», - гласит заявление Российской премьер-лиги.

Ранее газон домашней арены «Спартака», «Лукойл Арены» признали непригодным для игры в рамках Премьер-лиги. Обсуждался также вариант проведения матча на подмосковной «Арене Химки».

Отметим, что 11 марта, уже на следующий день в «Лужниках» должен провести свой матч другой московский клуб – «Торпедо». «Автозаводцы» будут принимать дома «Тюмень» в рамках Мелбет-Первой лиги.