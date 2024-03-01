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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Марио Фернандес оценил тренерский уровень Слуцкого

01 Марта 2024 • 14:49 Комментировать

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о Леониде Слуцком, под руководством которого он в своё время выступал за ЦСКА.

«Леонид – замечательный тренер, большой специалист, вошедший в историю российского футбола. Я считаю его сильным наставником. Надеюсь, у него получится в Китае», - цитирует Фернандеса Metaratings.

Напомним, что минувшей зимой Леонид Слуцкий занял должность главного тренера китайского клуба «Шанхай Шеньхуа».

Отметим, что «Зенит» сейчас готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Спартака». Битва двух столиц пройдёт в субботу, 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Леонид Слуцкий Марио Фернандес Шанхай Шеньхуа ещё теги
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