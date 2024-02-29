Файзуллаев высказался о выступлении на Кубке Азии

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о выступлении за сборную Узбекистана на Кубке Азии.

«Это был хороший опыт: впервые сыграл за сборную на таком турнире, многому научился. Если бы прошли Катар, у нас были бы хорошие шансы выиграть турнир. Но жизнь продолжается», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что на Кубке Азии сборная Узбекистана дошла до четвертьфинальной стадии, где потерпела поражение от национальной команды Катара (1:1, 2:3 – по пенальти). На турнире Файзуллаев провел пять поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча.