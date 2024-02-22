В московском «Спартаке» определились с будущим 23-летнего защитника Павла Маслова.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал принял решение отпустить футболиста в аренду в клуб «Урарту». Сам игрок не против такого варианта продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Маслов провел всего один матч в составе «народной команды», не отметившись результативными действиями.

После 18 туров чемпионата страны подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. В первом матче РПЛ после паузы «Спартак» встретится с «Зенитом».