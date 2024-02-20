Аленичев предсказал ход чемпионской гонки РПЛ

Дмитрий Аленичев, бывший футболист московского «Спартака» предсказал участников чемпионской гонки в РПЛ во второй части сезона и оценил в ней роль московского «Спартака».

«Полагаю, основная борьба развернётся между «Краснодаром» и «Зенитом». Сложно сказать, сможет ли «Спартак» бороться за тройку. Я не знаю, как команда провела предсезонную подготовку. Ту весну «Спартак» провалил и хотелось бы, чтобы сейчас стало наоборот», - говорит Аленичев для телеканала «Матч ТВ».

Сейчас «Спартак» по итогу 18 туров остановился на пятом месте турнирной таблицы, в активе клуба 30 баллов. У «Краснодара» и «Зенита» по 38 и 36 баллов соответственно.

«Будем откровенны, в борьбе за чемпионство у «Спартака» шансов немного», - добавил Аленичев.