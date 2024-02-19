Пресс-служба казанского «Рубина» официально представила новичка команды – иранского форварда Касру Тахери. 17-летний футболист подписал с казанским клубом трёхлетний контракт, а выступать за новую команду он будет под 11-м номером на спине.

Любопытно, что до этого казанцы опубликовали короткое видео, на котором Тахери листает телеграм-канал «Инсайды от Карпа» (принадлежит известному инсайдеру Ивану Карпову). Позже камера смещается с телефона на лицо Тахери, который подтверждает на русском языке, что его переход – это чистая правда.

Тахери является воспитанником «Сепахана», одного из самых известных футбольных клубов Ирана.