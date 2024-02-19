Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» представил новичка Тахери с отсылкой на инсайд от Карпова видео

19 Февраля 2024 • 23:22 Комментировать

Пресс-служба казанского «Рубина» официально представила новичка команды – иранского форварда Касру Тахери. 17-летний футболист подписал с казанским клубом трёхлетний контракт, а выступать за новую команду он будет под 11-м номером на спине.

Любопытно, что до этого казанцы опубликовали короткое видео, на котором Тахери листает телеграм-канал «Инсайды от Карпа» (принадлежит известному инсайдеру Ивану Карпову). Позже камера смещается с телефона на лицо Тахери, который подтверждает на русском языке, что его переход – это чистая правда.

Тахери является воспитанником «Сепахана», одного из самых известных футбольных клубов Ирана.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин трансферы футбола - зима 2024 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2024 Касра Тахери ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков ​«Барселона» выбрала нового тренера Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити» Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Роналду обратился к «Аль-Насру» после победы ​Из «ПСЖ» в «Реал» может перейти не только Мбаппе
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Февраля
00:06 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал, что им движет
19 Февраля
23:56 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о сорвавшемся трансфере Тикнизяна в «Зенит»
23:39 · Россия. Премьер-лига
Деограсия заверил, что «Оренбург» не вылетит из РПЛ
23:28 · Россия. Премьер-лига
Панков: «Кучаев расторгает контракт с ЦСКА»
23:22 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» представил новичка Тахери с отсылкой на инсайд от Карпова видео
23:09 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Зимой «Зенит» поработал на перспективу»
22:56 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, почему Кучаев поможет «Пари НН»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Отправление Соболева на лавку будет вредительством Абаскаля в сторону россиян»
22:41 · Россия. Премьер-лига
Кучаев – игрок «Пари НН», Юран подтвердил
22:37 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, почему у Ренана не получилось заиграть в «Зените»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Кобелев – о Кокорине: «Рад за Сашу, он нашёл свою команду»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая заявил, что Каррера просил в чемпионский сезон купить лидера ЦСКА
22:10 · Россия. Премьер-лига
В Нидерландах планируют снять сериал о Промесе
22:02 · Россия. Премьер-лига
Тимощук – о Нино: «Видно, что он лидер и пришёл к нам капитаном своей команды»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Спартак» озвучит свою позицию по будущему Промеса
Все новости
Рекомендуем