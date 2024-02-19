Ковачевич: «В этом сезоне чемпионство разыграют «Краснодар» и «Зенит»

Футболист махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич ответил на вопрос, можно ли прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ.

«В футболе все возможно. Думаю, что в этом сезоне чемпионство разыграют «Краснодар» и «Зенит». Другим командам будет тяжело это сделать. Хотя и «Динамо», и «Спартак» по игре выглядят неплохо», — приводит слова Ковачевича «РБ Спорт».

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером Российской премьер-лиги, набрав 38 очков в 18 турах. Ближайшим преследователем «быков» является «Зенит», у которого в копилке 36 очков. Замыкает тройку московское «Динамо» (32 балла).

Возобновление чемпионата запланировано на 1 марта.