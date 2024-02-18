Агент Яннулиса: «Димитрис готов приехать в Россию»

Василис Панагиотакис, агент защитника «Норвича» Димитриса Яннулиса, допустил возможный переход греческого футболиста в один из российских клубов следующим летом.

По словам агента, пока 28-летний футболист сконцентрирован на выступлениях за английский клуб, однако он готов в будущем переехать в Россию.

«В зимнее трансферное окно интереса из России не было, Яннулис всё ещё на контракте с «Норвичем» и хочет помочь клубу вернуться в Премьер-лигу. Летом трансфер в Россию вполне возможен, Димитрис готов приехать в Россию и попробовать свои силы в РПЛ», — цитирует Панагиотакиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Яннулис провёл за «Норвич» 32 матча, в которых отметился пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Греции в 3 миллиона евро.