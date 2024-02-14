Абаскаль вспомнил о скандальном эпизоде с Беришей

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль вспомнил о скандальном эпизоде с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей во время поединка чемпионата России в Грозном.

«Это просто совершенно невероятная история! Он возомнил себя, возможно, Эриком Кантона сегодняшнего дня. Мне стыдно, что я поучаствовал в этом эпизоде. Я был пострадавшим», - передает слова испанского специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что во время празднования гола Бериша ворвался в техническую зону «Спартака» и с двух ног прыгнул в сторону Абаскаля. Гильермо толкнул игрока, за что получил красную карточку и дисквалификацию на три поединка.