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Абаскаль вспомнил о скандальном эпизоде с Беришей

14 Февраля 2024 • 08:53 Комментировать

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль вспомнил о скандальном эпизоде с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей во время поединка чемпионата России в Грозном.

«Это просто совершенно невероятная история! Он возомнил себя, возможно, Эриком Кантона сегодняшнего дня. Мне стыдно, что я поучаствовал в этом эпизоде. Я был пострадавшим», - передает слова испанского специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что во время празднования гола Бериша ворвался в техническую зону «Спартака» и с двух ног прыгнул в сторону Абаскаля. Гильермо толкнул игрока, за что получил красную карточку и дисквалификацию на три поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бернард Бериша Ахмат Гильермо Абаскаль ещё теги
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