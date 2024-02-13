Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил трансферную кампанию клуба в зимнюю паузу.

«Я думаю, что «Локомотив» оправданно ведёт себя на трансферном рынке. Взяли нападающего из «Тулузы» в аренду, это правильный вариант. За Хамуличем надо понаблюдать, он нужен, потому что Дзюба возрастной, а Сулейманов - пока не игрок основы.

Самое слабое звено в «Локомотиве» — это защита. Я бы хотел, чтобы ещё Джикию команда забрала, поэтому трансфер Ньямси - тоже оправданное решение. Мне очень нравится, как работает Ульянов в паре с Галактионовым. Если им не будут мешать разные обстоятельства, я думаю, они сколотят хорошую команду», — сказал Наумов.

В зимнее трансферное окно «Локомотив» оформил трансфер центрального защитника Жерзино Ньямси и арендовал форварда «Тулузы» Саида Хамулича до лета 2024 года.