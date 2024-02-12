Источник: «Факел» отпустил хорватского легионера в Казахстан

Воронежский «Факел» расстался со своим легионером, проведшим в клубе несколько месяцев – это Антонио Яколиш, защитник с австралийским и хорватским паспортом, который числился в команде с лета 2023 года. О переходе игрока сообщает Transfermarkt.

В свой новый клуб, казахстанский «Туран» Яколиш отправился в статусе свободного агента. Контракт игрок подписал до конца сезона-2024.

В этом сезоне легионер сыграл за «огнеопасных» всего в девяти официальных матчах, в которых результативными действиями не отличался. В Воронеж он переехал из румынского клуба «Арджеш». Transfermarkt оценивает игрока всего в 250 тыс. евро.