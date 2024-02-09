«Гремио» сможет выкупить Ду Кейроса у «Зенита» за 6 млн евро

Стало известно, за какую сумму «Гремио» сможет выкупить у «Зенита» полузащитника Ду Кейроса, который перешёл в бразильский клуб на правах аренды.

По информации журналиста Диого Росси, «Гремио» должен будет заплатить «сине-бело-голубым» 6 миллионов евро, чтобы выкупить контракт футболиста.

Напомним, арендное соглашение Ду Кейроса в «Гремио» будет действовать до конца сезона.

Бразилец провел за «Зенит» 15 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3 миллиона евро.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.