Аленичев: «Не думайте, что я лежу на диване, смотрю телевизор и скучаю по футболу»

Дмитрий Аленичев, бывший игрок московского «Спартака» и «Порту» рассказал о своих планах вернуться к тренерской работе.

«Скучаю ли я? Как сказать. У меня много мероприятий от РФС и других интересных историй. Скучать не приходится. Я и сам занимаюсь много спортом, не думайте, что Аленичев лежит на диване, смотрит телевизор и скучает по футболу», - говорит Аленичев Metaratings, добавляя, что вернуться к тренерству у него в планах. Экс-спартаковец добавил, что он не собирается идти тренировать в Европу и рассмотрит только российские варианты.

Напомним, что Аленичев начал тренерскую карьеру в 2010 году с молодёжной сборной России, с 2011 по 2015 годы работал в тульском «Арсенале», в 2015-2016 годах в московском «Спартаке». Последним местом его работы на данный момент был «Енисей» - в нём он провёл период с 2017 по 2019 годы. С тех пор никакой профессиональный клуб Дмитрий Анатольевич не тренировал.