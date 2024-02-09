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Аленичев считает, что Мостовому есть чему научить молодое поколение

09 Февраля 2024 • 19:14 Комментировать

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о перспективах Александра Мостового в качестве тренера.

Аленичев признался, что рад решению Мостового пойти учиться на тренера в Академию РФС.

«Мы с Егором Титовым и с Андреем Тихоновым давно ему об этом говорили, что нужно обязательно попробовать, обладая таким богатым опытом. Ему есть чему научить молодое поколение», — приводит слова Аленичева Metaratings.

Как отметил специалист, Мостовой сразу хочет работать в РПЛ, но можно попробовать поработать для начала во Второй или Мелбет-Первой лиге.

Ранее Мостовой неоднократно заявлял, что не собирается возглавлять команды из низших российских дивизионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Дмитрий Аленичев
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