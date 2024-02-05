Бикфалви не покинет «Урал» до конца карьеры

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви продлил трудовой договор с екатеринбургским клубом. Об этом рассказал президент команды Григорий Иванов.

«Эрик никуда от нас не уйдет до конца карьеры. У нас с ним контракт давно продлен», — приводит слова Иванова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, румынский игрок выступает за «Урал» с 2017 года. Предыдущее соглашение Бикфалви с клубом было рассчитано до середины этого года.

В нынешнем сезоне 36-летний футболист появился на поле в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет три ассиста.

После 18 туров «Урал» занимает 12-е место в чемпионате России, набрав 19 очков.