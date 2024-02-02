В главных слухах недели вы узнаете, кто может возглавить «Барселону», где может оказаться Зинедин Зидан, и какое решение по будущему принял Килиан Мбаппе. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов

Болезненное домашнее поражение от «Вильярреала» со счётом 3:5 стало для Хави поводом объявить об уходе из «Барселоны» по завершению сезона. Теперь каталонский клуб ищет нового рулевого для команды, и в прессе появляются разные фамилии. Поговаривают, например, что спортивный директор «сине-гранатовых» Деку лоббирует приглашение своего соотечественника – Сержиу Консейсау из «Порту».

Но есть и более громкие имена. По слухам, агент Жорже Мендеш предложил «Барселоне» своего звёздного клиента-тренера – Жозе Моуринью. Португалец как раз недавно стал свободным после увольнения из «Ромы». В своё время, в конце XX века, Моуринью входил в штаб «Барселоны», будучи молодым и перспективным. Позже уже состоявшийся Жозе тренировал в Испании другой суперклуб – «Реал».

В то же время есть информация о том, что Жоан Лапорта мечтает вернуть на тренерский мостик «Барселоны» Хосепа Гвардиолу. Впрочем, убедить испанца вернуться будет сложно, особенно в этом году.

Ещё одним серьёзным кандидатом для «Барселоны» называется Рафаэль Маркес, который сейчас работает со второй командой. Что касается Юргена Клоппа, то убедить его не брать творческий отпуск после ухода из «Ливерпуля» этим летом будет практически невозможно.

Хаби Алонсо пока не хочет в топ-клуб

Хаби Алонсо прекрасно показывает себя у руля «Байера», и слухи стали активно связывать молодого специалиста с более статусными клубами. Так, Алонсо якобы находится на радарах «Ливерпуля», «Баварии», «Реала» и «Манчестер Сити». Мерсисайдцы и мюнхенцы могут пригласить Хаби уже ближайшим летом, а мадридцы и манкунианцы кандидатуру этого тренера рассматривают в более долгосрочной перспективе. Стоит сказать, что как игрок Алонсо выступал за три из четырёх этих клубов.

В то же время в прессе сообщалось, что ближайшим летом Алонсо уходить из «Байера» не собирается – он настроен отработать в Леверкузене ещё как минимум сезон и выступить с командой в Лиге чемпионов.

Зидан возглавит топовый клуб АПЛ

Зинедин Зидан уже почти три года находится без тренерской работы. За последнюю неделю вокруг француза ходило много слухов. Сообщалось, что Зидан отказался возглавить сборную Алжира. Легенда французского футбола якобы настроен ждать возможности заменить Дидье Дешама во главе сборной Франции, о чём пишут уже давно. Правда, Зидана стали связывать и с «Марселем» - в клуб из его родного города Зинедина могут пригласить новые богатые владельцы (если они придут).

Но есть и другая информация. Так, Зидан ближайшим летом может оказаться в «Ливерпуле». Представители гранда Премьер-лиги якобы уже связались с окружением Зидана, чтобы узнать, будет ли он готов заменить Юргена Клоппа. «Ливерпуль» даже готов подписать для Зинедина нескольких футболистов.

«Манчестер Юнайтед» может сменить тренера

Не исключено, что Эрик тен Хаг будет уволен из «Манчестер Юнайтед» через несколько месяцев. Если верить слухам, новые владельцы «красных дьяволов» оценят ситуацию на тренерском мостике по завершению сезона. При расставании с тен Хагом «Манчестер Юнайтед» может пригласить на тренерский мостик Томаса Тухеля. В настоящий момент этот специалист работает с «Баварией», но его положение на этой должности нельзя назвать крепким. Поговаривают, что Тухель хотел бы вернуться в Премьер-лигу.

Мбаппе наконец переходит

В мире трансферных слухов будущее Килиана Мбаппе остаётся темой номер один. Поговаривают, что в ближайшие недели звёздный нападающий выступит с заявлением. Мбаппе должен объявить о летнем переходе в «Реал». Француз сомневался, но всё-таки предпочёл отправиться в Мадрид, а не продлевать контракт с «ПСЖ». Появляются сообщения о том, что Килиан недоволен тем, как в Париже Луис Энрике использует его на футбольном поле. Мбаппе хотел бы иметь более творческую роль и надеется получить её в «Реале».

Слухи собирал Александр Тихий.