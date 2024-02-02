​Мантуан не покинет «Зенит» зимой – агент

Атакующий полузащитник Густаво Мантуан не покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с 22-летним бразильским футболистом.

«Никаких шансов, что Мантуан покинет «Зенит» зимой», - цитирует Гарсию Sport24.

В сезоне 2023/2024 Густаво Мантуан поучаствовал в 22 матчах «Зенита». В них футболист записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров.

Добавим, что «Зенит» после первой части сезона занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.