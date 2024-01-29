Новичок московского «Спартака», форвард Манфред Угальде обратился к болельщикам «красно-белых». Своё видеообращение он записал на фоне покрытого снегом газона «Открытие Арены».

«Привет всем болельщикам «Спартака»! Это Манфред Угальде. Очень рад быть здесь! Жду встречи с вами!», - сказал Угальде на камеру на английском языке. Последнюю свою реплику, а именно слова «Давай, «Спартак»!», Угальде произнёс на русском языке.

Напомним, что «красно-белые» представили 21-летнего костариканского форварда вечером понедельника. Новичок подписал контракт на четыре с половиной года, его прошлым клубом был «Твенте» из Нидерландов.