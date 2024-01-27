Форвард нидерландского «Витесса» Саид Хамулич в ближайшее время присоединится к «Локомотиву» на правах аренды.

Отметим, что Хамулич арендован «Витессом» у французской «Тулузы».

Как сообщает «Чемпионат», у «красно-зеленых» будет возможность выкупить 26-летнего игрока у «Тулузы» предстоящим летом. По сведениям источника, сумма потенциальной сделки составляет 2,6 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Хамулич появился на поле в 13 матчах чемпионата Нидерландов и записал на свой счет один ассист. Эксперты портала Transfermark оценивают стоимость нападающего в один миллион евро.