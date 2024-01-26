В главных слухах недели вы узнаете, почему Лионель Месси поругался с тренером сборной Аргентины, от кого «Реал» избавится ради подписания Килиана Мбаппе, и кто может заменить Хави на тренерском мостике «Барселоны». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси жёстко поругался с тренером

На неделе в прессе появилась информация о том, что у Лионеля Месси была ссора с главным тренером сборной Аргентины Лионелем Скалони. Конфликт якобы произошёл после ноябрьского поражения «альбиселесте» от Уругвая (0:2) в матче отбора на чемпионат мира – 2026. Поводом стала вечеринка с участием футболистов национальной команды, состоявшаяся незадолго до матча. В скором времени Скалони даже публично заявил, что ему нужно подумать о будущем. Возможно, ссора тренера с Месси была достаточно жёсткой. Впрочем, тренерский мостик Скалони не покинул.

Выбор Мбаппе: «Реал» или деньги

Будущее Килиана Мбаппе остаётся темой номер один в мире футбольных слухов. Информация появляется самая разная, и порой идущие друг за другом инсайды противоречивы. Вот на неделе сообщалось, что Мбаппе уже договорился о переходе в «Реал», но при этом хочет выслушать последнее предложение «ПСЖ» по новому контракту. И вскоре другой источник рассказал, что никакой договорённости у Килиана нет, что игрок не спешит.

Есть информация, что «Реал» не готов платить Мбаппе намного больше, чем Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему. Бразилец и англичанин зарабатывают в районе 10,5 миллиона евро за сезон. При этом Мбаппе даже сейчас в «ПСЖ» зарабатывает 37 миллионов евро в год. То есть звёздному форварду придётся идти на серьёзное сокращение оклада, если он хочет реализовать мечту и примерить на себе футболку «Реала».

«Реал» избавится от лидера ради Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес очень хочет заполучить Килиана Мбаппе. В Испании прошёл слух, что ради французского форварда руководитель мадридского клуба готов даже избавиться из Винисиуса Жуниора. Перес якобы считает, что Мбаппе и Винисиус не могут играть вместе, ведь выступают на одной позиции. Кроме того, президент «сливочных» недоволен провокационным поведением Винисиуса и считает, что уровень Мбаппе гораздо выше. Перес якобы хочет продать бразильца, чтобы профинансировать контракт француза.

Моуринью будет работать в Италии

Жозе Моуринью недавно остался без работы – «Рома» рассталась с португальцем на фоне плохих результатов. Любопытно, что следующим клубом Особенного может тоже оказаться представитель Серии А. Так, Моуринью может возглавить «Наполи». Президент этого клуба Аурелио де Лаурентис сейчас как раз ищет тренера на лето. Руководитель клуба уже поговорил с агентом Жорже Мендешем и взял Моуринью на карандаш. Но окончательное решение будет принято позднее.

«Бавария» думает о замене для Тухеля

«Бавария» может сменить главного тренера – в клубе всё больше сомневаются в Томасе Тухеле. По слухам, у боссов мюнхенского гранда имеются претензии не только к игровым моментам, но и к публичным высказываниям тренера. Вот недавно после поражения от «Вердера» Тухель спихнул всю вину на игроков. В ближайшие месяцы тренера вряд ли уволят, но такой вариант возможен летом. Есть информация, что «Бавария» уже изучает возможность приглашения на тренерский мостик Хаби Алонсо. Сейчас испанец хорошо показывает себя в «Байере».

У «Барселоны» будет новый тренер

У «Барселоны» не складывается сезон. Поражение от «Реала» со счётом 1:4 в финале Суперкубка Испании и вылет из Кубка Испании серьёзно усилили давление на Хави. По сообщениям из прессы, боссы «Барсы» не планируют расставаться с молодым тренером до конца сезона, но летом смена рулевого возможна. По слухам, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку настаивает на приглашении своего соотечественника – Сержиу Консейсау из «Порту». Его действующий контракт как раз истекает в конце сезона.

Слухи собирал Александр Тихий.