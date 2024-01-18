«Пари НН» в пятницу объявит о переходе Царукяна

Нижегородский «Пари НН» договорился с «Аланией» о переходе Валерия Царукяна. Об этом пишет в своем телеграм-канале Иван Карпов.

По информации инсайдера, срок трудового соглашения Царукяна с клубом составит 3,5 года. Официально о переходе объявят в пятницу, 19 января.

«В обратном направлении проследует 24-летний полузащитник Кобесов, который играет сейчас во Владикавказе на правах аренды + доплата и бонусы за достижения Валерия в Нижнем», - добавляет Карпов.

В этом сезоне Царукян, которому всего лишь 22 года, забил один гол и оформил четыре ассиста в Мелбет-Первой лиге. Ранее эксперты неоднократно отмечали, что «Алании» необходимо разгрузить линию атаки, в которой царит огромная конкуренция.