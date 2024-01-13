«Краснодар» рассматривал вариант с покупкой полузащитника бразильского «Гремио» Матиаса Вильясанти, об этом сообщает инсайдер Калиел Дорнельс.

По данным источника, в услугах 26-летнего опорного полузащитника сборной Парагвая также был заинтересован клуб из МЛС «Атланта Юнайтед», но на оба предложения игрок ответил отказом.

Контракт Вильясанти с бразильской командой рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в десять миллионов евро.

В прошедшем сезоне парагваец принял участие в 48 играх во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.