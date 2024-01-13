Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал трансфер 26-летнего полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в санкт-петербургский «Зенит».

- Я думаю, это не большая потеря для «Краснодара». Да, Ахметов выходил на замены и помогал команде, всё-таки приносил пользу. Но нельзя было сказать, что в перспективе через какое-то время он станет постоянным игроком основного состава «Краснодара». Ахметов больше для замены. В Нижнем Новгороде или Воронеже он, может, и был бы игроком старта. В «Зените», наверное, надеются, что он будет у них так же выходить на замены, как в «Краснодаре». Я думаю, игроком основного состава он в Питере не будет, а нужен он для замены или для экстренных ситуаций, чтобы временно подменять кого-то на один матч. Мы же считаем «Зенит» такой командой, которая не может брать абы кого. А пытаться ослабить «Краснодар» таким образом смешно.