Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 26-летнего полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

- Странный реверанс «Зенита». Не зря Калешин выступал насчёт агентов – мутные у них дела. Не вытягивал Ахметов два тайма в «Краснодаре». Он игрок эпизода. Когда выпускали его во втором тайме – он решить мог. Выходил на замену, маленький, свеженький, шустренький, – а другая команда уже садилась в физическом плане. Тогда Ахметов обострял и даже головой забивать умудрялся. Что такое для «Зенита» миллион евро, или за сколько Ахметова они купили? Пыль. Может, за миллион взяли, а за десятку перепродадут куда-то, – предположил Ахметов.

В первой части текущего сезона Ильзат Ахметов провёл за «Краснодар» 15 матчей и забил 2 мяча.