Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил работу «Локомотива» на трансферном рынке после ухода Ральфа Рангника.

«Сейчас в «Локомотиве» работают профессионалы своего дела и генеральный директор Владимир Леонченко, футбольный человек. Он сам играл и неплохо играл. Я думаю, в команде сегодня Рангника не вспоминают. У них другие люди работают, более профессиональные», — сказал Тукманов.

При Рангнике команда была подвержена критике из-за спорных трансферов и занимала низкие места в чемпионате России.

В текущем сезоне «Локомотив» после 18 туров набрал 31 очко и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ.