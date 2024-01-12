В «Урале» не исключили трансфер Черышева

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном трансфере российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

Спортивный функционер отметил, что необходимо переговорить с Виктором Ганчаренко, ведь на данный момент возможный трансфер не обсуждался.

«Мы хотим омолодить команду. Денис — хороший футболист, но не знаю. Может быть, и с ним поговорим», - приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Контракт 33-летнего вингера с итальянской командой рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Черышев принял участие в девяти играх во всех турнирах, проведя на поле 161 минуту, и не смог отметиться результативными действиями.