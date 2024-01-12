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Селин – о недопонимании Ахметова с «Краснодаром»: «И раньше местным платили меньше, чем приезжим» эксклюзив

12 Января 2024 • 11:00 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал обстоятельства резонансного перехода 26-летнего полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодар» в «Зенит».

- Я думаю, для «Зенита» приобретение Ахметова – не усиление, а просто ротация. Он и в «Краснодаре» не был игроком основного состава, больше выходил на замену. Но часто не портил картину и поддерживал игровую модель, которую ставил команде тренер. Плюс в некоторых матчах Ахметов удачно обострял и придавал игре «Краснодара» импульс. Посмотрим, как у него получится в «Зените». Судя по интервью, он и раньше был в Петербурге на просмотре, хотел попасть туда в клуб.

Когда прошёл инсайд по этому трансферу, было странновато, что «Зенит» и «Краснодар» не давали никаких комментариев. Обычно же в клубе, который делает приобретение, объясняют, зачем, для усиления какой позиции, для основы, на перспективу или для ротации. Ну и «Краснодар» молчал, хотя отдавал своего футболиста в команду, с которой он борется за чемпионство.

Теперь после колкостей и комментариев в прессе картинка вырисовывается. У Ахметова контракт с «Краснодаром» был рассчитан до лета – значит, за полгода до этого срока он уже мог вести переговоры с другими клубами. В конце прошлого года возникла тема продления контракта с Ахметовым. «Краснодар» предложил свои условия, а игрок с агентом решили, что достойны лучших условий.

Они приводят в пример, что Кади и Кастаньо купили за определённые немалые деньги. Может, и личные условия контракта у них побольше, а сторона Ахметова хотела не меньше. Она возмутилась, почему к легионерам одно отношение, а к российским игрокам – другое. «Краснодар», видимо, решил, что дать Ахметову больше не может, а игрок тогда активировал опцию разрыва контракта и перешёл в команду, которая предложила ему лучшие условия. Как сказал агент Ахметова, в «Зените» с учётом всех бонусов и выплат футболист будет получать больше.

Это палка о двух концах. С одной стороны, футболист вроде играет нормально и приносит пользу, выглядит не хуже остальных. Но с другой стороны, с тобой подписали контракт так, а с каким-то легионером – так. Может, в клубе изначально рассчитывали, что тот иностранец будет приносить больше пользы, а у него не складывается.

Знаете, раньше так было, что местным игрокам платили немножко меньше, чем приезжим. Типа местные всё равно никуда не денутся. Но местные уезжали в другие команды и там получали больше, пока здесь возмущались, почему местные разъезжаются, и думали, как собрать их тут вместе. Так чтобы собрать их здесь вместе, нужно было предлагать им соответствующие условия, – сказал Селин.

В первой части текущего розыгрыша чемпионата России Ильзат Ахметов забил за «Краснодар» 2 мяча в 15 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Чемпионат России Ильзат Ахметов РПЛ Алексей Селин ещё теги
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