«Краснодар» забил меньше всех с сезона-2019/20 среди команд, выигравших первый круг

«Краснодар» выиграл первую часть сезона, набрав 38 очков. Команда под руководством Владимира Ивича забила 28 голов.

По этому показателю столько же голов по итогам 18 туров забивал «Зенит» в сезоне-2018/19. После этого команда Семака каждый сезон забивала больше.

Количество голов по итогам 18 туров (первого круга):

Сезон-2019/20 – 34 гола («Зенит»)

Сезон-2020/21 – 40 голов («Зенит»)

Сезон-2021/22 – 44 гола («Зенит»)

Сезон-2022/23 – 50 голов(«Зенит»)

Чемпионат России возобновляется 2 марта. Все восемь матчей начнутся в одно время – в 16:00 мск.