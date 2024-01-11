Агент Ахметова рассказал о целях игрока в «Зените».

Агент полузащитника «Зенита» Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори рассказал о целях своего клиента в питерской команде.

Агент отметил, что игрок из команды с берегов Невы хочет попасть туда, Кубка больше шансов, чем из «Краснодара», и надеется, что он сможет уйти в европейскую команду.

«Да, я знаю, что некоторые сейчас считают, что Ахметов идёт сидеть на лавке, что в «Зенит» едет табуретка, но я просто надеюсь, что через полгода они признают свою ошибку», - приводит слова Гегечкори «Чемпионат».

Напомним, что 26-летний заключил контракт до лета 2026 года с опцией пролонгации ещё на один сезон.