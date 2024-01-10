​Деменко предложил жёсткий лимит на легионеров для РПЛ

Известный в прошлом российский футболист Максим Деменко выступает за ужесточение лимита на легионеров в чемпионате России.

В настоящий момент, как известно, каждый клуб может заявить не более 14 легионеров на сезон. При этом на поле одновременно может выйти не больше восьми иностранцев.

«Я думаю, что в нынешних условиях лимит стоит ужесточить. При всем уважении к легионерам, но нам сейчас нужно работать над воспитанием своих молодых футболистов. Оптимально было бы не более пяти легионеров на поле», - сказал Деменко «РБ Спорт».

По словам Деменко, в основных составах команд Премьер-лиги должно быть больше россиян, чем иностранцев. Экс-футболист отметил «Крылья Советов», в составе которых играет много российских футболистов.