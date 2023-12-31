Таранов назвал лучших российских футболистов в 2023 году

Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов ответил на вопрос о лучшем игроке России в уходящем году.

«В этом сезоне мне нравится связка Обляков-Чалов. Если выделять лучшего, то Чалов как раз провел неплохой год, Смолов хорошо себя показывает. Да и все «Динамо», — приводит слова Таранова «Чемпионат».

Эксперт добавил, что, по его мнению, Чалов является лучшим атакующим футболистом среди россиян.

В текущей кампании 25-летний форвард ЦСКА принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и записал на свой счет три ассиста. Стоит сказать, что Чалов является лучшим бомбардиром своей команды.