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ЦСКА не заинтересован в защитнике «Бунедкора» Улмасалиеве слухи

23 Декабря 2023 • 20:13 Комментировать

Московский ЦСКА не заинтересован в услугах защитника «Бунедкора» Авазбеке Улмасалиеве, об этом сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

По данным источника, слухи о возможном переходе в российский клуб является обычными играми агентов.

Ранее инсайдер Самвел Карленович сообщил, что футболист может перейти в стан «армейцев» уже в зимнее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 400 тысяч евро.

В текущем сезоне Улмасалиев принял участие в 28 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бунедкор Авазбек Улмасалиев ещё теги
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