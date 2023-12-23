Московский ЦСКА не заинтересован в услугах защитника «Бунедкора» Авазбеке Улмасалиеве, об этом сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

По данным источника, слухи о возможном переходе в российский клуб является обычными играми агентов.

Ранее инсайдер Самвел Карленович сообщил, что футболист может перейти в стан «армейцев» уже в зимнее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 400 тысяч евро.

В текущем сезоне Улмасалиев принял участие в 28 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.